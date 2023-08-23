Sincan Belediyesinin Kapadokya'ya gönderdiği vatandaşlar bölgeye hayran kaldı

Sincan Belediyesi kültür gezileri çerçevesinde Kapadokya Bölgesi’ne giden vatandaşlar masallar diyarına yolculuk yaptı.

Vatandaşlar; peribacaları, yeraltı şehirleri ve keşfedilmesi gereken doğal güzellikleri gezip görme imkanı buldular. Ulaşım, yemek ve rehber gibi ihtiyaçların Sincan Belediyesi tarafından karşılandığı gezi vatandaşlardan tam not aldı.

Ulaşım, rehber ve yemeklerin Sincan belediyesi tarafından karşılandığı kültür gezisinde heybetli ve sıra dışı görüntüsüyle Peribacalarına gidildi, muhteşem manzara eşliğinde fotoğraf çekilen vatandaşlar bölgeye hayran kaldı.

Gökyüzünü süsleyen balonlar seyrine doyulmaz anlar yaşattı. Göreme Milli Parkı, yer altı şehirleri, kiliseler, manastırlar gezildi; hediyelik eşya satan dükkanlar ziyaret edildi. Çanak çömlek yapan ustalardan işin inceliklerini öğrenen Sincanlılar, bol bol alışveriş yaptı. Bölgeye özgü yemekler tadıldı. Yeni insanlarla kaynaşan vatandaşlar geziden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; kendilerine bölgeyi tanıma fırsatı verdiği için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.