Sincan Belediyesinin seralarında Öğretmenler Günü hazırlığı

Ankara’nın Sincan Belediyesi, seralarında 24 Kasım Öğretmenler Günü için rengarenk ve mis kokulu çiçekler hazırlıyor.

Sincan Belediyesi seralarında yetiştirilen çiçekler, ağaçlar ve süs bitkileri ilçeyi bir yandan renklendirirken, bir yandan da vatandaşlar için görsel bir şölen sunuyor. Ekipler sadece çevre düzenlemesiyle kalmıyor, aynı zamanda yetiştirdikleri bitki ve çiçeklerin bakımlarını da yapıyor.

Vatandaşın yoğun ilgisine cevap vermek için günler öncesinden hazırlıklara başlayan ekipler, mevsimine göre çiçekleri seçiyor, özenle bakımını yapıyor ve vatandaşlar için satışa hazır hale getiriyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi yine böyle bir hazırlık içine giren seralara talepler şimdiden başladı. Çocukları yetiştiren, yılmadan çalışan ve yeni nesillerin yolunu aydınlatan öğretmenler için birbirinden güzel ve renkli çiçekler seralarda yerini aldı.