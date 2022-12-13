Sincan Belediyespor taraftarını sevindirmeye devam ediyor

Sincan Belediyespor, bu hafta Yozgatspor 1959’u konuk etti ve bu zorlu müsabakadan 1-0 galip ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Önümüzdeki hafta Kayseri deplasmanına gidecek olan Sincan Belediyespor, Hacılar Erciyesspor’un konuğu olacak.

Sincan Belediyespor, Yozgatspor 1959 karşılaşmasında ilk yarı gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Sincan Belediyespor, girdiği pozisyonlardan birini 58. dakikada Barış Küçük’ün ayağından bulduğu golle değerlendirdi ve 1-0 öne geçti.

90 dakikanın sonunda Sincan Belediyespor sahadan 1-0 galip ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Sincan Belediyespor, oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak BAL 6. Grup’ta 28 puanla lider durumda.

Sincan temsilcisi, önümüzdeki hafta Kayseri’de Hacılar Erciyesspor’un konuğu olacak. Kayseri’ye 3 puan için gidecek olan takım, ligin ilk yarısını lider olarak bitirmeyi hedefliyor.