Sincan Belediyespor'un altyapı takımları başarı bir sezon geçirdi

Ankara Sincan Belediyespor U-11, U-12, U-13, U-15, U-16 ve U-18 takımları, 2022-2023 sezonunu şampiyon kapatarak başarılarla dolu bir sezonu geride bıraktı.

Sincan Belediyespor’un genç yetenekleri zirveyi kimseye bırakmıyor. U-11, U-12, U-13, U-15, U-16 ve U-18 takımları 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak kapatarak başarılarla dolu bir sezonu geride bıraktı.

Türkiye şampiyonalarında final ve 2. tura kalarak Sincan’ı en iyi şekilde temsil eden gençler ödüle layık görüldü. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından düzenlenen ödül törenine; Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Bülent Şen ve altyapı antrenörleri Serkan Zararsız ve Yusuf Güler katılarak kulüp adına plaketleri aldı.

U-15 takımı ise ligin bitimine 4 hafta kala profesyonel takımlarla mücadele ettiği karşılaşmalar sonrası elde ettiği galibiyetlerle Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. U-17 Takımı ise play-off grubuna yükseldi.

Sporcular, desteklerini esirgemeyen Sincan Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Tarman ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.