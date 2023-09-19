Sincan Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı

Türkiye Kupası ön eleme maçında Yozgat Belediyesi Bozokspor ile karşı karşıya gelen Sincan Belediyespor maçın kazananı oldu ve adını bir üst tura yazdırdı.

Tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası’na alınan Sincan Belediyespor ilk maçında Yozgat Belediyesi Bozokspor’u konuk etti. Mücadele seviyesi çok yüksek geçen maçta 90 dakika 0-0 sona erdi. Uzatmalara giden maçta 99. dakikada Yozgat takımı 1-0 öne geçti. Rakibinin golüne hızlı bir şekilde karşılık veren Sincan Belediyespor 103.dakikada Canberk Özçakır’ın attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Ataklarını hızlandıran Sincan takımı maçın 120+1. dakikasında Batuhan Kazan’ın kafasından bulduğu golle müsabakayı 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Belediyespor’un galibiyet sevincine ortak olarak takımı tebrik etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Belediyespor’un başarısını tebrik ederken takımı “İlk kez Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sahaya çıkarak, galibiyet kazanan Sincan Belediyespor’umuzu tebrik ediyorum. Kaplanlarımızla adım adım Şampiyonluğa” mesajı ile kutladı.