Sincan'da 'Dede Korkut Hikayeleri' çocuklar için sahnelendi

Ankara’nın Sincan Belediyesi, ilçedeki çocuklar için “Dede Korkut Hikayeleri” oyununu seyrettirdi.

Sincan Belediyesi hem eğlendiren hem de sosyal mesajlar veren tiyatro oyunları ile gönülleri fethediyor. Hafta sonu Dede Korkut Hikayeleri, Sincanlı çocuklar için sahnelendi. Tiyatro gösterimi Pazar günleri 2 ayrı seansla devam edecek.

Sincan Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunlarıyla tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek. Pazar günleri 12.30 ve 14.30 saatlerinde iki seans tiyatro perdesi aralanacak. Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde tiyatro oyunlarını izleyebilecek, oyun öncesi salon girişinden ücretsiz bilet temin edilebilir.