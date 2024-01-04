Sincan'da 'Hürriyet Millet Kıraathanesi' hizmete açıldı

Ankara’nın Sincan Belediyesi tarafından ‘Hürriyet Millet Kıraathanesi’ hizmete açıldı.

Millet Kıraathaneleri gençlerin uğrak noktası haline geldi. İlçe sınırlarını da aşarak yoğun talep görmesiyle Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kıraathane sayısını artırmak için kolları sıvadı. Açılışı gerçekleştirilen kıraathanelerin sayısı ise 12’ye yükseldi.

Son olarak inşa edilen ‘Hürriyet Millet Kıraathanesi’ hizmete törenle açıldı. “Herkesin evine 5-10 dakikalık mesafede kıraathane olmalı” diyen Belediye Başkanı Ercan kıraathanelerin sayısının daha da artacağının altını çizdi. Başkan Ercan, kıraathane sayısının 15’e yükseleceği belirterek, “Sincan’da kütüphane üye olma sayısı 90 binlere doğru çıkıyor. Bu Sincan’ın bir kültür şehri olduğunun en güzel işaretlerinden biri. Hamdolsun gençlik merkezleriyle, kreşlerle konaklar ve kültür merkezleriyle Sincan’a yakışır hizmetler yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.