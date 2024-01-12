Sincan'da 'Kadın Kadına Aile Sohbetleri' düzenlendi

Sincan Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kadın Kadına Aile Sohbetleri’ etkinliğinde şefkat ve özdeğer konuları anlatıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın desteğiyle yürütülen ‘Kadın Kadına Aile Sohbetleri’ programına bu ay Aile Danışmanı ve Sosyolog Sümeyye Bolu konuk oldu. Programda narkotik ekipleri de kadınlara bağımlılığa karşı mücadele hakkında bilgiler verdi. Program kadınlardan büyük beğeni ve takdir topladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bu şehrin mayası siz hanımlarsınız, sevinci, mutluluğu sizlersiniz. İyi ki varsınız. Hep dediğim gibi kadınları mutlu edersek, aile de mutlu olur, toplum da mutlu olur, şehir de mutlu olur’’ diye konuştu.

Bolu ise, kadının kendine olan öz değeri, çocuğun yetiştirilmesi ve aile hayatına dair birbirinden kıymetli bilgiler verdi. Anlattıklarıyla hanımların oldukça ilgisini çeken Bolu, ardından şiir dinletisi ile kulakların pasını sildi.