Sincan'da 'Leylak Kreşi' açıldı

Ankara’nın Sincan Belediyesi, ilçede hizmete kazandırdığı ‘Leylak Kreşi’nin açılışını gerçekleştir.

Eğitime tam destek veren Sincan Belediyesi, ailelerin güvenle çocuklarını emanet edebilecekleri, tam donanımlı kreşler inşa etti. Menekşe, Papatya, Zambak, Leylak, Lale isimleri verilen 5 kreş kısa sürede tamamlandı. O kreşlerden “Leylak Kreşi” hizmete açılarak eğitime başladı.

Törende konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “5 tane kreşimizi hizmete aldık, Fatih Mahallesindeki Leylak Kreşimizin resmi açılışını yaptık. 3 öğün yemeği var; kahvaltı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı şeklinde. Sabah 08.00’de başlayan, akşam 18.00’e kadar süren bir eğitimi var. Bu da tabi çalışan anneler için önemli. Çocuklarını gönül rahatlığıyla buraya bırakabilirler. İçinde etkinlik alanları var, İngilizce dersi alabilecekler. Çocuklarımız hem eğitim alıyorlar, hem de hoşça vakit geçiriyorlar. Vatandaşımız memnun, çocuklarımız mutlu, biz de çok mutlu oluyoruz. Sincanlı hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ise, “Başkan Ercan’ın hizmetlerini görmek, gençlere dokunması, büyük fedakarlıklar göstermesi, yatırımlara ön ayak olması takdire şayan. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Kreşlerimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Hijyenik ve ferah bir ortamda eğitim imkanına kavuşan çocuklar; okul öncesi öğretmenleri nezaretinde çeşitli etkinliklere katılabiliyor. Bu etkinlikler fiziksel, zihinsel, sosyal gelişimleri ile motor ve bilişsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Yaşıtlarıyla birebir iletişim kuran minikler, hem sosyalleşiyor, hem de dil ve konuşma becerisini arttırıyor.

Kreşin açılışına, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yanı sıra Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve çok sayıda vatandaş katıldı.