Sincan'da 'Menekşe kreşi' açıldı

Ankara’nın Sincan Belediyesi, yapımı tamamlanan kreşleri bir bir açmaya devam ediyor. Belediye son olarak Yenikent semtinde inşa edilen Menekşe kreşini açtı.

Sincan Belediyesi, ilçeye yeni kreşler kazandırmaya devam ediyor. Yenikent semtinde inşa edilen söz konusu Menekşe kreşi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta Menekşe Kreşi’nin ilk öğrencileri gösteri yaptı. Öte yandan kreşin açılışında dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleşti.

“Çocuklarımız ağız tadıyla güzel eğitimler görsünler”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, burada yaptığı konuşmada, kreşler açmaya devam edeceklerini ve çocukların en iyi eğitimleri alması için çaba sarf edeceklerini belirterek, “Burada çocuklarımız ağız tadıyla güzel eğitimler görsünler. Aileleri inşallah bu işten memnun olurlar. Tabii amacımız vatandaşı memnun etmek. Çocuğundan yaşlısına ve gencine kadar herkese dokunabilmek. Bu anlamda gerçekten ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Pandemi ve depremle zor yıllar geçirdik maalesef. Enflasyonist ortam ve küresel sistemin bozukluğu gibi. Biz bunların hiçbirisine bahane kılmadık ve hiçbir gerekçeye sığınmadık. Hamdolsun çok iş yaptık. Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri, köy konakları ve yüzme havuzları yaptık” ifadelerine yer verdi.

Törene; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, davetliler ve vatandaşlar katıldı.