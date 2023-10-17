Sincan'da 'Papatya Kreşi' açıldı

Ankara’da Sincan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Papatya Kreşi" törenle hizmete açıldı.

Sincan Belediyesi, ilçede kreş açılışlarına devam ediyor. Yapımı tamamlanan Papatya Kreşi ise ilçede açılan 5. kreş olma özelliğini taşıyor. Mustafa Kemal Mahallesi’nde inşa edilen kreşin açılışında İstiklal Marşı okunurken saygı duruşunda bulunuldu. Kreş açılışının yanı sıra Güngörmüşler Lokali ve Hanımlar Lokali de hizmete açıldı. Açılışta kreşin ilk öğrencilerinin gösterisinin ardından açılışa özel hayvan kesimi yapılarak dualar edildi.

“Yenikent inanılmaz büyüyor”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan burada yaptığı konuşmada, “Bugün yine açılış zincirimize bir halka daha ekliyoruz. Bugün burada son dönemde yaptığımız 5 adet kreşimizin beşincisini açıyoruz ama sadece kreş yok burada. Burası bir kampüs gibi burada aynı zamanda hanımlarımız için bir yaşam merkezi var. Bir de güngörmüşlerimiz için büyüklerimiz için bir yaşam merkezimiz var. Az ileride bir kampüs daha yaptık. Orada da yüzme havuzumuz var. Yenikent inanılmaz büyüyor” diye konuştu.

Öte yandan, Ercan kreşin içini gezerken öğretmenlerden de bilgi aldı.