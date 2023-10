Sincan'da 'Site Sakinleri Buluşmaları' başladı

TAKİP ET

Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Site Sakinleri Buluşmaları” çerçevesinde 29 Ekim Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerinde ve hızlı çözüm ilkesiyle hareket eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşlarla bir araya gelerek Sincan’ın gelecek vizyonu, yatırım ve projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor. “Site Sakinleri Buluşmaları” ile vatandaşla bir araya gelen Ercan, 29 Ekim Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarla hem hasbihal etti hem de görüşlerini dinledi.

Her meslekten ve kesimden vatandaşın katıldığı buluşmalarda Ercan’a doğrudan sorular yöneltilirken, beklentiler de dile getirildi. Tüm vatandaşları can kulağı ile dinleyen Ercan, söylenenleri tek tek not aldı. 2023 Türkiye Yüzyılı vizyonunun altını çizen Ercan, Sincan’ı geleceğe taşıyacak dev yatırımlar ve projeleri vatandaşlarla paylaştı.

Çocukların da büyük bir ilgiyle etrafını sardığı Ercan, onlarla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Çocuklar ve gençler için yaptığı çalışmalarda bahseden Ercan, özellikle spor ve sanatla iç içe olmaları konusunda onlara tavsiyelerde bulundu.

Sincan’da yeni açılan kreşlere dikkati çeken Ercan, anneler ve çocuklar için yapılan bir dizi yatırımı da paylaştı, annelerin takdirini topladı.

Ercan, buluşmalara ilişkin “Hemşerilerimizle bir araya geliyor, talep ve beklentilerini dinliyoruz. Samimi ve hoş sohbetleriyle bizleri bağrına basan güçlü destekleriyle her zaman yanımızda olan mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” dedi.