Sincan'da 5 noktada 2 bin 500 kişiye çorba ikramı

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen çorba ikramı her sabah devam ediyor.

Sincan Belediyesi tarafından aşevinde sabahın erken saatlerinde kurulan kazanlarda pişen sıcak çorbalar, ilçenin 5 noktasında her sabah vatandaşlara dağıtılıyor. Sincan Tren Garı (dolmuş durakları yanı), Sincan Belediyesi Yenikent Ek Hizmet binası önü, Sincan Devlet Hastanesi önü (Törekent), Mareşal Çakmak Mahallesi Bülbül Caddesi (okulların bulunduğu bölge), Dr. Nafiz Körez 12. Cadde Semt Polikliniği önünde (Ahi Mesut Bulvarı) çorba dağıtımı devam ediyor.

Okula giden gençler ve çocuklar, iş telaşı ile yola çıkan vatandaşlar, sıcak çorba ve beraberinde verilen ekmek ile kahvaltı yapma imkanı buluyor. Her gün 2 bin 500 kişi çorba ikramından faydalanıyor.