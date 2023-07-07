Sincan'da bu yıl 50 bin ton sıcak asfalt dökülmesi planlanıyor

Ankara Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt dökümü için hazırlıklara başladı, ilçeye bu yıl 50 bin ton sıcak asfalt dökülmesi planlanıyor.

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeyi modern ve kullanışlı bir yol ağına kavuşturmak, araç ve yaya güvenliğini sağlamak için ilçeye bu yıl 50 bin ton sıcak asfalt dökülmesi planlanıyor. İlçede asfalt dökümü için belirlenen ilk hedef Yenikent Fevzi Çakmak Mahallesi Hanımeli Sokağı oldu. Belirlenen güzergahlarda gerekli olan çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt serimine başlanacak. Sincan Belediyesi geçen yıl 42 bin ton asfaltı yollarla buluşturdu. 2023’te ise 50 bin ton asfaltın yollara serilmesi planlanıyor.

Sincan Belediyesi sadece yolların güvenliği için değil kaldırımlarda yürüyen vatandaşların güvenliği için de modern kaldırımlar inşa etmeye devam ediyor.