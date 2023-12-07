Sincan'da Dünya Engelliler Günü etkinliği

Sincan Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Sincan Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel farkındalık etkinliği düzenledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler öğretmenleriyle beraber şarkılar söyleyip, oyunlar oynadı. Özel çocukların yaptığı resimler ve eşyalar da görücüye çıktı.

“Çocuklarımızın ve ailelerinin yüzünü güldürmek en önemlisi”

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ercan, onlara satranç takımı hediye etti. Başkan Ercan, “Şu ortamı görünce bu merkezi iyiki yapmışız diye düşündüm. Buradaki eğitimcilerimizden, çalışanlarımızın faaliyetlerinden, ilgilerinden velilerimiz çok memnun. Ne güzel. Allah öğretmenlerimizin ayağına taş değdirmesin. Yaptıkları iş mesleği yerine getirip para kazanma meselesi değil, bu çok manevi bir iş. Bunun tarifi yok. Çocuklarımızın, annelerinin, babalarının yüzlerini güldürmek en önemlisi” dedi.

“Önceliğimiz insan, önceliğimiz yaşam. Umuda ve birlikteliğe asla engel tanımıyoruz” diyerek özel gereksinimli bireylerin her daim yanında olduklarının altını çizen Başkan Ercan, bunun için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sincan Belediyesi tarafından yapılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredilen merkezde otizmli çocuklara çeşitli eğitimler veriliyor. Özel bireylerin günlük hayata dahil olmaları amaçlanıyor.