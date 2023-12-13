Sincan'da genç müzisyenler kulakların pasını sildi

Ankara’nın Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarında aldıkları eğitimleri pratiğe döken genç müzisyenler; çaldıkları enstrümanlarla notaların hakkını veriyor.

Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarında müziğin her tonunu, her rengini dinlemek mümkün. Müzik alanında yeteneği olan ve müziğe gönül verenleri desteklemek için kurulan Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarında eğitimler dolu dolu devam ediyor. Yetenek sınavı ile öğrencilerini belirleyen konservatuvarda öğrenciler akademik müzik bilgisinin yanında teorik olarak da eğitim alıyor. Öğrencilere Türk müziği solfej ve diktesi, Türk müziği usulleri, Türk müziği nazariyatı, ney, ud, kanun, keman ve geleneksel vurmalı sazlar, Türk Müziği Korosu (Şan) eğitiminin yanı sıra Türk Musikisi Formları, Türk Musikisi Eser Analizi, Stüdyo ve Ses Kayıt Teknikleri eğitimi de veriliyor.

Konservatuvarda öğrenciler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı hocalarından ders alıyor. 3 yıllık bir eğitimin ardından öğrenciler, sağlam bir altyapı edinerek müzik sektöründe çalışabilmek için donanımlı hale geliyor.

Konservatuvar öğrencileri aldıkları eğitimden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, kendilerine böylesi bir hizmeti sunduğu için Sincan Belediyesi ve Başkan Ercan’a teşekkür etti.