Sincan'da her hafta sonu tiyatro rüzgarı esiyor

Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kez Lale Konferans ve Tiyatro Salonu’nda ‘Aramızdaki Duvarlar’ isimli oyun Sincanlı vatandaşlar ile buluştu.

Sincan Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro perdesini bu kez yetişkinler için araladı. ‘Aramızdaki Duvarlar’ isimli oyun izleyicilerle buluştu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören oyunda, aile olmanın önemi, evlilik birliği ve doğru iletişim konularına yer verildi. Seyircilere hem duygusal anlar yaşatan hem de düşündürücü mesajlar veren ‘Aramızdaki Duvarlar’ salonu dolduran tiyatroseverler tarafından da tam not aldı.

Oyunu ilgiyle takip eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"İnsanı, duygularını analiz etmek bazen sözlerle çok zor oluyor ama, siz sanatla bunu çok güzel ifade ettiniz. Aslında hissettiklerimiz ve davranışlarımız arasında bir fark oluyor. Sevdiğimizi bazen gösteremiyoruz, çoğu zaman sonrasında üzüleceğimiz tepkiler gösteriyoruz. İnadımızdan uzaklaşıp kendimiz gibi olabilsek bu meselelerin birçoğu kendinden hallolacak. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Hepimiz oyunun içinde gibiydik, devamını bekliyoruz. Maalesef sevdiklerimizin değerini kaybedince anlıyoruz, artık kaybetmeye müsaade etmeyelim diyorum. Bütün ekibin ellerine sağlık."