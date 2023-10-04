Sincan'da köpek şovu renkli görüntülere sahne oldu

Sincan Belediyesi’nce hizmete kazandırılan Patipark’ta düzenlenen köpek şovu renkli görüntülere sahne oldu.

Sincan Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde hizmete kazandırılan Patipark’ta etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler şiir okurken, köpek eğitmeni Ece Önderoğlu eğittiği köpeklerle şov yaptı. Etkinliğe Belediye Başkanı Murat Ercan, öğrenciler, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Murat Ercan, yaptığı konuşmada 5 dönümlük arazide hayvanlar için yeni yaşam üniteleri oluşturduklarını belirterek, “Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin buraya gelmesi, burada yapılanları görmesi ve hayvan sevgisini hissetmeleri çok önemli. Ankara’nın en güzel, en örnek ve en model kampüsü diyebilirim. Deprem zamanı birçok şey yapıldı ama biz özellikle bir şey için çok fazla telefon ve teşekkür aldık. Deprem bölgesindeki kişiler ’biz her yerden her şeyin geldiğini gördük ama hayvan ambulansını bir tek sizde gördük’ dediler. Yangınlarda da hayvanlara yetişebilmek için hayvan ambulansımızı oraya göndermiştik. İnsanoğlunun hoyratça dünyayı sömürmesine duyduğumuz hoşgörüyü biraz da hayvanlara gösterelim” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleşen köpek şovu ise çocuklar tarafından büyük bir heyecanla seyredildi.