Sincan'da mavi balonlar 'Diyabet İçin' gökyüzündeydi

Sincan Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocuklar ve aileleri için özel bir yemek programı düzenledi. Diyabete dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen programda çocuklar ve aileleri, diyabet ve umudun simgesi mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Ankara’nın Sincan Belediyesi, diyabetli çocuklar ve ailelerinin katılımıyla önemli bir farkındalık etkinliği düzenledi. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan diyabetli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

"Söz verdiğimiz gibi yanınızdayız"

Başkan Murat Ercan program açılışında yaptığı konuşmada şunlara değindi:

"Tip 1 diyabetin zorluğunu yaşayan bilir. Bununla mücadele etmek gerçekten zor. Her şey bir tarafa yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. İnşallah bu dayanışmamız, birlikteliğimiz hep devam eder diye temenni ediyorum. Söz verdiğimiz gibi elimizden gelen her konuda yanınızdayız ve olmaya da devam edeceğiz."

Program sonunda Başkan Ercan çocuklarla birlikte gökyüzüne diyabet farkındalığını simgeleyen mavi balonlar bıraktı. Gökyüzünde renkli görüntüler oluşurken çocukların sevinci görülmeye değerdi.