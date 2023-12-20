Sincan'da Mevlana Spor Kompleksi tamamlandı

Ankara’nın Sincan Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Mevlana Kapalı Spor Salonu ve Kompleksi’nin inşaatı tamamlandı.

Sincan Belediyesi, geleceğin sporcularını yetiştirmek için özveriyle çalışmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Murat Ercan, şimdi de Mevlana Mahallesi’ne içerisinde inşa edilen kapalı spor salonu, halı saha, basketbol ve tenis sahasının da bulunduğu bir spor kompleksi yaptı. Kısa sürede tamamlanan kompleks Sincanlılarla buluşmak için gün sayıyor.

6 bin 943 metrekare üzerine inşa edilen kapalı spor salonu, içinde bulunan hareketli potalar sayesinde hem basketbol hem de voleybol sahasına dönüşüyor. Soyunma odaları, hakem odası ve otoparkıyla da vatandaşlara hizmet verecek olan kapalı spor salonunun hemen yanında bir de halı saha bulunuyor.

Mevlana Spor Kompleksi içerisinde sadece basketbol, voleybol ve futbolseverler değil aynı zamanda tenis alanında kendini geliştirmek isteyenler de düşünüldü. FIBA standartlarında yapılan basketbol sahası gibi tenis sahası da profesyonel standartlarda bir hizmet verecek kalitede yapıldı.

Ercan, spor kompleksini yerinde inceledi. Ercan, spor kompleksinin kısa sürede faaliyete geçeceğinin müjdesini verdiği konuşmasında, “Yarınlarımızın sporcuları spor kompleksimizi çok sevecek. Sincanımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.