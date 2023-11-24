Sincan'da Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Sincan Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti. Sincan İlkokulu, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ve Tuna Üçer İlk ve Ortaokulunda öğretmenlerle buluşan Ercan, eğitimcilere karanfil takdim etti. Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenleri tebrik eden Ercan, öğrencileri de unutmayarak, akıllı kalem hediye etti.

Kültür Evi’nde de öğretmenler için yemek düzenlendi. Yemeğe ev sahipliği yapan Başkan Ercan yaptığı konuşmada, “Bilginin hakikatini ilmek ilmek işleyen, yaşamımıza sevgiyle dokunan tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. Çocukları ve gençleri var gücüyle yetiştiren öğretmenlere minnet borcu olduğunu söyleyen Ercan, şunları kaydetti:

“Hepimizin hayatında iz bırakan bir öğretmen, bir yol göstericisi olmuştur. Üzerimizde emeği, yüreğimizde hatırı olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Yarınlara doğru attığımız her adımda sizin öğretileriniz var.”