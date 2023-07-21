Sincan'da park ve bahçeler çiçeklendi

Ankara’nın Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarına devam ediyor.

Sincan Belediyesi, mevsimine göre çiçek ekim ve tanzimiyle çalışmalarını sürdürüyor. Birbirinden güzel güller ve sardunyaların yanında rengarenk kadife ve zinya çiçekleri hoş kokuları ve canlı renkleri ile Sincan’ı süslüyor. Meydan, cadde, refüj, kavşak ve parklar rengarenk çiçeklerle donatılırken yabani otların da temizliği yapılıyor.

Yeşili koruma konusunda hassasiyet gösteren Sincan Belediyesi, şehrin estetiği için birçok uygulamayı hayata geçiriyor. Gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra bitki ve fidanları da kendi seralarında yetiştiriyor.