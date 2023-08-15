Sincan'da parklardaki ağaçlar görüntüleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor

Sincan Belediyesi ekipleri ağaçlara yaptığı sanatsal dokunuşlarla ilçeye eşsiz bir güzellik katıyor, ağaçlar adeta birer sanat eserine dönüşüyor.

Ankara’nın Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin marifetli elleri ile çeşitli şekiller verilen ağaçlar, Sincanlı vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yemyeşil bir Sincan için durmadan çalışan Sincan Belediyesi park ve yeşil alan sayısını artırırken, bir taraftan da şehir estetiğine katkıda bulunarak vatandaşa görsel bir şölen sunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yeşil alanları temizliyor, suluyor, ağaçların kuruyan dallarını buduyor, gübreliyor, yabani otları temizliyor. Yani park ve bahçelerin ihtiyacı olan bakım çalışmaları düzenli olarak yapılıyor.

Rutin bu hizmetlerin yanı sıra kent estetiğine de önem veren Sincan Belediyesi, yaptığı çevre düzenlemeleri ile vatandaşın büyük beğenisini topluyor. Rengarenk çiçeklerle bezenen Sincan’da ağaçlar da şekilden şekle sokuluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin marifetli elleri ile budanan ağaçlar adeta birer sanat eserine dönüşüyor. Düzenli aralıklarla budama işlemi yapılan ağaçların form ve görsel güzelliklerini uzun yıllar koruması sağlanıyor.