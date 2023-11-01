Sincan'da Pati Park'a vatandaşların ilgisi yüksek

Ankara’nın Sincan Belediyesince sokak hayvanlarının beslenme, barınma, tedavi ve bakımları için hizmete kazandırılan Pati Park’a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara’nın en büyük hayvan bakımevi Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ilçeye kazandıran Sincan Belediyesi, hayvan dostu projelerine bir yenisini daha ekleyerek Pati Parkı hizmete açtı. 550 metrekarelik parkuru ile merak uyandıran Pati Park’ta hayvanların rahatça koşup oynaması için özel alanlar oluşturuldu.

Etrafı çam ağaçları ile çevrili yaklaşık 3 buçuk dönüm arazi üzerine kurulan Pati Park’ta; eğitim parkuru ve ziyaretçilerin oturup köpek gösterilerini izleyip dinlenebileceği banklar inşa edildi.

550 metrekarelik alana sahip parkurda; rampa, tünel, tahterevalli, platform, atlama barları, zıplama daireleri, denge yürüyüş tahtası, çember ve slalom bulunuyor. Hayvanlar bu parkurda koşup oynayarak hem eğitim alıyor hem de stres atıyor.