Sincan'da sevimli dostlara özel 'Pati Park' açıldı

Ankara’nın Sincan Belediyesi “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü”ne özel bir dizi etkinlik düzenledi.

’4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ çerçevesinde hayvanseverler Sincan’da buluştu. Bir dizi etkinlikle çocuklar, sevimli dostlarla bir araya geldi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan hayvanseverlerin minik dostlarıyla keyifli vakit geçirebileceği Pati Park’ın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe Protokolü, HayKonfed Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, çok sayıda davetli ile öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Ankara’ya, Türkiye’ye örnek olmak adına, burada hayvanlarımız için yaklaşık 5 dönümlük arazimizde ’Sevgi Bahçesi’ adıyla bir yaşam ünitesi oluşturduk. Burası daha geniş bir kampüs haline geldi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin buraya gelmesi, yapılanları görmesi ve hayvan sevgisini hissetmeleri çok önemli. Bir de Polatlar bölgemizde büyük bir kampüsümüz var. Ankara’nın en güzel, en örnek ve en modern kampüsü diyebilirim. Veteriner hekimlerimiz, laborantlarımız, çalışanlarımız tüm ekibimiz güzel bir çalışma ortaya koyuyor. Deprem zamanı birçok şey yapıldı ama biz özellikle bir şey için çok fazla telefon ve teşekkür aldık. Deprem bölgesindeki kişiler ’Biz her yerden her şeyin geldiğini gördük ama hayvan ambulansı bir tek sizde gördük’ dediler. Yangınlarda da hayvanlara yetişebilmek için hayvan ambulansımızı oraya göndermiştik. O canlara bir nebze olsun yardımcı olabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler şiir okudu. Daha sonra köpek eğitmeni Ece Önderoğlu, sevimli dostlarıyla keyifli bir gösteri yaptı.

Etkinliğe katılan çocuklar; hediyeler, ikramlar ve hayvan dostlarıyla eğlenceli bir gün geçirdi.