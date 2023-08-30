Sincan'da sıcak asfalt çalışması devam ediyor

Sincan Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahat ve konforlu bir ulaşım hizmeti alması için yol bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Sincan Belediyesi, sıcak asfalt serimi ile şehri modern bir görüntüye de kavuşturuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tespit edilen bozuk ve yıpranmış yolların bakım-onarım çalışmalarını gece gündüz demeden yoğun bir şekilde yürütüyor. Asfalt yenileme işlemlerine devam eden ekipler bugüne kadar yaklaşık 26 bin ton asfalt serim ve yama çalışması gerçekleştirdi.

Pınarbaşı, Plevne, Mustafa Kemal, Malazgirt ve Mareşal Çakmak Mahalleleri başta olmak üzere tespit edilen mahalle ve sokaklara asfalt yenileme yapılırken; Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil giriş yolu ve Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yolu da Sincan Belediyesi ekiplerince vatandaşlar için güvenli ve konforlu ulaşıma hazır hale getirildi.