Sincan'da sokak hayvanları için 78 besleme noktası

Sincan Belediyesi, ilçede bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi için ilçedeki besleme noktalarının sayısını 78’e yükseltti.

Sincan Belediyesi sokaktaki canların aç kalmaması için ilçe genelinde besleme çalışmalarını artırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri için özel bir çalışma yürütüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ilçedeki sokak hayvanlarını besleme noktaları 78’e yükseldi.

Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri için özel bir çalışma yürütüyor. Yaralı ve hasta olan hayvanları da acil müdahale aracı ile yerinde ya da Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek tedavilerini yapıyor. Sağlığına kavuşturulan can dostlarımız tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor. 2023 yılında toplam 5 bin 740 Sokak hayvanının tedavisi yapılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.