Sincan'da sünnet şöleni

Ankara’nın Sincan Belediyesi, ücretsiz sünnet ettirdiği 540 çocuk için ilçedeki Kent Meydanı’nda kutlamalar düzenledi.

Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik çerçevesinde ilçede yaşayan 540 çocuğu ücretsiz sünnet ettirdi. Sünnet olan çocuklar için Kent Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, meydana kurulan şişme oyuncaklar ile oyun oynarken, aileler de çocuklarıyla beraber keyifli vakit geçirdi.

Sünnet edilen çocuklarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise çocukların giydiği kıyafete kadar her masrafı belediyenin karşıladığını söyledi.

Sünnet şöleninin son bölümünde ise sünnet olan çocuklara hediyeler dağıtıldı.