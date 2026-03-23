Sincan'da tır kazası: Zir Vadisi yolu trafiğe kapandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde seyir halindeki tır henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Sincan ilçesi Yenikent-Zir Vadisi yolunda seyir halindeki bir tırın henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen tek taraflı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı. Devrilen tırın yolu tamamen kapatması nedeniyle Zir Vadisi güzergahında trafik akışı durduruldu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri tırı yoldan kaldırmak ve trafiği yeniden açmak için çalışma başlattı.