Sincan'da yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ders başı yapan öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ercan, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Sincan Borsa İstanbul İMKB İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Ercan, “Bugün okul zili yeniden çaldı, biz de çocuklarımız kadar heyecanlıyız. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum” dedi.

Sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Ercan, okul bahçesinde çocuklarını bekleyen velilerle de selamlaşıp hasbihal etti. Başkan Ercan, ziyaret ettiği öğrencilere kalemlik hediye etti.