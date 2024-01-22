Sincan'da zabıta ekipleri balık denetiminde

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında balık denetimi yaptı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde fiyat etiketleri mercek altına alındı, hijyen konusunda esnafa uyarılarda bulunuldu. Ayrıca balık çeşitlerinin yasaların izin verdiği boyutlarda olup olmadığı da incelendi.

Halk sağlığını korumak adına sahada canla başla çalışan Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile balık denetimi yaptı.

Semt pazarlarında gerçekleşen denetimlerde balıkçı esnafının hijyen kurallarına uyması istendi; fiyat etiketleri kontrol edildi. Kış aylarının vazgeçilmezi derya kuzularının tazeliği, halk sağlığı açısından uygun muhafaza şartlarının sağlanıp sağlanmadığı denetlendi. Satışa çıkarılan balıkların yasaların izin verdiği boyutlarda olup olmadığı incelendi ve balıkların boyu ölçüldü.

Fiyat etiketlerinin görünür ve okunaklı olması, halk sağlığını etkileyecek olumsuzluklara meydan verilmemesi, vatandaşların huzurunu bozmayacak şekilde satış yapılması hususunda tezgah sahipleri bilgilendirildi. Ekipler, vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlerin balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceğinin altını çizdi. Vatandaşların balık alırken tazeliğinin yanı sıra boyutlarına da dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.