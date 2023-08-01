Sincan Hanımlar konaklarında bol etkinlik, bol sohbet

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, göreve geldiği ilk günden beri sosyal ve kültürel hayatın içinde desteklemek ve faaliyet alanı açmak için kadınlara yönelik projelere büyük önem veriyor. Bu projelerden biri olan Hanımlar Konakları Sincanlı kadınların gözdesi oldu.

Kadınlarımıza yeni pencereler açmanın yanı sıra keyifli bir ortamda sohbet imkanı da sunan konaklarda; atölye, seminer, spor, el işi gibi faaliyetlerle her hafta dolu dolu geçiyor.

Haftalık programlar Sincan Belediyesinin sosyal medya hesapları ve internet adresinden yayınlanıyor. Konaklarda bu hafta obezitenin nedenleri ve sağlık problemleri, sağlıklı beslenme semineri ve pilates eğitiminin yanı sıra desen çalışması ile de hanımlar keyifli vakit geçiriyor.

Her hafta çeşitli atölyeler ve etkinliklerle sanattan spora, eğitimden kültüre her alanda kadınlar için hizmet veren Sincan Hanım Konakları büyük takdir topluyor.

Sadece kadınlara hizmet veren 11 adet konak, her hafta dolu dolu programlarla hanımların ilgi odağı oluyor. Birçok seminer, atölye ve sohbetlere yer veriliyor. Bu hafta konaklarda obezitenin nedenleri ve sağlık problemleri, sağlıklı beslenme semineri ile şuurlanan kadınlar pilates eğitimi ve desen çalışmasıyla da keyifli vakit geçiriyor.

Konak programlarına katılan kadınlar hem sosyalleşme imkanı bulduklarını hem de uzmanlarla bir araya gelerek yeni bilgiler öğrendiklerini belirterek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkürlerini iletti.

Hanım Konaklarına katılmak ve bilgi almak isteyenler 444 4 762 nolu Sincan Belediyesi çözüm merkezini arayabilir. Ayrıca haftalık program bilgisine de belediyenin sosyal medya hesapları ve internet adresi üzerinden ulaşabilir.