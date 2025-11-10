Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğünden aranan şahıslara yönelik operasyon

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 aranan şahıs yakalandı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Operasyonlarda, 35 yıl hapis cezası bulunan Y.Ö., 12 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.K. ve 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.E. isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yakalanan şahısların çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.