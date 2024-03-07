Sincan Kaymakamı Kılıç okul sporlarında birinci olan öğrencileri ağırladı

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, okul sporlarında birinci olan Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.

Sincan Kaymakamı Kılıç okul sporlarında birinci olan öğrencileri ağırladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, okul sporlarında birinci olan Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği okul sporları Ankara il halk oyunları yarışmasında Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Diyarbakır yöresi ile il 1’incisi oldu. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, il birincisi olan öğrencileri ve teknik heyeti makamında kabul etti.

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