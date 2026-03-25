Sincan Kitap Kafe'de siber zorbalıkla mücadele yolları konuşuldu

TÜBİTAK Bilim Söyleşisi kapsamında Prof. Dr. İrem Metin Orta, siber zorbalığı ve siber zorbalıkla mücadele etme yollarını Kitap Kafe öğrencileriyle paylaştı.

Kitap Kafe, çağın en büyük sorunu olan kontrolsüz internet kullanımı ve siber zorbalık konularının konuşulduğu önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

TÜBİTAK Bilim Söyleşisi kapsamında düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. İrem Metin Orta gençler arasında yaygınlaşan siber zorbalığın nedenleri, etkenleri ve zorbalıkla mücadele yollarını detaylı bir şekilde ele aldı. Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşide katılımcılara, dijital ortamda güvenli sosyalleşme, kişisel verilerin korunması ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda bilgiler aktarıldı.

Orta, siber zorbalığın sadece bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna dikkati çekti. Bu kapsamda okullarda farkındalık çalışmalarının yapılmasının önemine de değinirken öğrencilere drama etkinliği aracılığıyla empati ve sorumluluk bilinci kazandırmanın siber zorbalıkla mücadelede önemli bir rol oynadığını da anlattı.

Program katılımcıların sorularının ardından sona erdi. Sincan Kitap Kafe çeşitli etkinliklerle Sincanlı gençleri buluşturmaya devam edecek.