Sincan sokakları tertemiz

Ankara’nın Sincan Belediyesi ekipleri, ilçe sakinlerine daha temiz bir yaşam alanı sunmak için gece gündüz demeden temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Sincan modern araçlar ve belediye personelinin özverili çalışmalarıyla derinlemesine temizleniyor.

Sincan’da tam donanımlı araçlarla temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Temizlik ekipleri mesai saatleri gözetmeksizin büyük bir gayretle Sincan’ı temizliyor. Cadde ve sokaklar süpürülüyor, yıkanıyor, mıntıka temizliği yapılıyor.

Sincan Belediyesi personelleri genel temizlik, cami temizliği, yıkama, hafriyat, çöp toplama, sıfır atık, sabit süpürme, vakumlu süpürme gibi çeşitli ekiplere ayrılıyor. Caddeler, sokaklar, parklar, pazar yerleri, okullar, ibadethaneler Her yer büyük bir titizlikle köşe bucak temizleniyor. Yollar vakumlu süpürge araçları ile süpürülüyor, yaya kaldırımları ve bazı yollar tazyikli su ve deterjan ile yıkanıyor. İlçede 900 kilometrelik alanda tüm temizlik işleri için, 455 personel bulunuyor.

Temizlik Ekipleri Pırıl Pırıl Bir İlçe İçin Uğraşıyor

Sağlıklı bir gelecek ve temiz bir Sincan adına Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hem ilçe merkezini hem de Sincan’a bağlı kırsal mahalleleri kapsayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çöp konteynerleri de bulaşıcı hastalıkların ve etrafa yayılacak kötü kokunun önüne geçilmesi amacıyla düzenli olarak yıkanıp, dezenfekte ediliyor. Yapılan temizlik çalışmalarıyla Sincan, pırıl pırıl oluyor.

İlçe sakinleri Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a ve temizlik ekiplerine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor.