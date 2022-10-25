Sincan Yenikayı Köy Konağı'nın temeli atıldı

Sincan Belediyesi, köylerdeki köy konağı geleneğini yaşatmak için “Köy Konakları” projesini hayata geçiriyor.

Daha önce Hanımlar ve Güngörmüşler Konakları’nı inşa eden Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek vatandaşın kültürel ve sosyal ihtiyaçları doğrultusunda 4 mahalle için Köy Konakları projesi başlattı. Köylerdeki köy konağı geleneğini yaşatmak için “Köy Konakları” projesi çerçevesinde Sincan’ın 4 mahallesine yapılacak olan Köy Konakları’ndan ilkinin temeli Yenikayı Mahallesi’nde atıldı.

Yenikayı Mahallesi, Polatlar Mahallesi, Yenipeçenek Mahallesi ve Ücret Mahallesi’ne yapılacak Köy Konakları’ndan ilkinin temeli Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Kaymakamı Cengiz Ünsal’ın katıldığı bir törenle atıldı.

661,74 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Köy Konağı’nın içinde Köy Odası, Muhtar Odası, Sedirli Mescit, Çay Ocağı, Yemekhane ve kadınlar için de ayrı Abdesthane ve Mescit yer alacak. Vatandaşlara bir arada sosyal etkinlikler yapabilme imkanı sağlayacak Köy Konağı, Yenikayı Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, Başkan Ercan da konağın en yakın sürede hizmete gireceğini belirtti.

Başkan Ercan, törende yaptığı konuşmada “Böyle mutlu bir ana birlikte şahitlik ediyoruz. İnşallah Kayı Köyümüze yakışan bu konağımız yakın zamanda hizmete girecek. Kayı Köyümüz hem tarihi bağlamıyla Osmanlıyı temsil eden Kayı Boyu’nun adını taşıyan tarihi mirasıyla hem sahip olduğu doğal güzellikleriyle Sincan’ın eşsiz mekanlarından birisi. Bu eşsiz mekâna ve böyle güzel insanların yaşadığı bir yere de böyle güzel bir konak yakışır diye düşündük. Sincan’ımıza hayırlı olsun” dedi.