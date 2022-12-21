Sincan Zabıta Ekipleri denetimde hız kesmedi

Vatandaşın alışverişini doğru bir şekilde yapması ve haksızlığa uğramaması için seferber olan Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Servisi ekipleri, iş yerlerini gezerek tartı ve ölçü aletleriyle ilgili denetimler gerçekleştirdi.

Sincanlı vatandaşların güvenli ve temiz alışveriş yapabilmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri esnafın tartı aletlerini kontrol ederek ölçü ve tartı denetiminde bulundu.

Terazilerin doğruluğu, mühürlerin sağlamlığı itinayla denetlenirken ilçedeki tüm dükkân ve pazarlarda tartı aletleri muayenesi yapan Zabıta ekipleri, ölçü ve tartı aletlerinin damgalama işlemlerini de kontrol etti.

Usulsüzlüğe geçit vermeyen Sincan Zabıtaları, vatandaşın güvenli ve huzurlu bir alışveriş geçirmesi için gayretle çalıştıklarını belirtirken bu denetimlerle vatandaşların mağdur edilmesinin önlendiğini vurguladı. Zabıta ekipleri ayrıca iş yerleri sahiplerine tartı ve ölçü aletleri ile ilgili ne yapmaları gerektiğini anlattı ve arızalı ölçü ve tartı kullanan esnaf uyarıldı.

Vatandaşın sağlığı ve güveni için çalıştıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Zabıtalarımız, aralıksız denetimlerine devam ediyor. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Güvenli alışveriş yapmaları için yönetmelik gereğince düzenli olarak tartı aletlerinin kontrolünü yapıyoruz. Sincan’ımızın huzuru için denetimlerimize devam edeceğiz” dedi.