Sincanlı hanımlar 'Bil Bakalım' oyunu ile eğlendi

Sincan Şerife Bacı Hanımlar Konağında “Bil Bakalım” etkinliği çerçevesinde bir araya gelen Sincanlı kadınlar, hem bilgilerini yarıştırdı hem de keyifli vakit geçirdi.

Sincan’da bu hafta Şerife Bacı Hanımlar Konağı’nda hafıza güçlendirici ve unutkanlığa iyi gelen “Bil Bakalım” oyunu oynandı. Kadınlar hem yarıştı hem de keyifli zaman geçirdi. Konaklarda, Pilates Eğitimi, Afet Bilgilendirme Eğitimi, Teknoloji Bağımlılığı Semineri, Madde Bağımlılığı İle Mücadele Semineri, Aile İçi İletişim Semineri, Vaize Sohbetleri, Mandala Eğitimleri, Biz Olma Sanatı, Mozaik Etkinliği gibi çok sayıda faaliyetler yer alıyor.

Sincan’da Hanım Konakları, Selçuklu Hanımlar Konağı, Yenikent İlksan TOKİ Hanımlar Konağı, Evliya Çelebi Hanımlar Konağı, Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı, Yavuz Sultan Selim Hanımlar Konağı, Şerife Bacı Hanımlar Konağı, Fatma Aliye Hanımlar Konağı, GOP Hanımlar Konağı, Temelli Hanımlar Konağı olmak üzere 9 noktada devam ediyor.