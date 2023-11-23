Sincanlı hanımlar Sevda Türküsev ile buluştu

Sincan Belediyesi’nin marka projelerinden olan, milli ve manevi değerlerimizle aile hayatına dair konuların gündeme getirildiği, “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” nin bu ayki konuğu yazar Sevda Türküsev oldu. Programda gelecek nesilleri yetiştiren kadınların hayatına dokunacak bilgiler paylaşıldı.

Birbirinden değerli, alanında uzman isimlerin Sincanlı hanımlarla bir araya geldiği “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” hızla devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın desteğiyle ve Başkan Ercan’ın eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde başlatılan programlarda Sincan her ay bir konuk ağırlıyor. Bu kapsamda “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programında bu ay yazar Sevda Türküsev, deneyimlerini ve bilgilerini Sincanlı hanımlarla paylaştı.

Türk sanat müziği dinletisiyle başlayan programa ilgi yoğundu. Sevda Türküsev’in canlı anlatımı ve interaktif sunumu Sincanlı Hanımların beğenisini toplarken, katılımcılar verilen tavsiyeleri can kulağı ile dinledi.

Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ”Çocuklara, gençlere ve onları yetiştiren kadınlarımıza yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğuna inandım. Nesil beklemez. Bu nesil çünkü bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği ve onları en iyi şekilde yetiştirmek bizim birinci hedefimiz” dedi.

“İYi olma hakkımızı kullanıyoruz”

Aile bağları ve iletişimi üzerine konuşan Sevda Türküsev “Biz kötülük yapmayı bilmediğimiz için, kötülük yapmıyor değiliz. Biz iyi olma hakkımızı kullanıyoruz” diyerek toplumsal kodlarımızdan bahsetti.

Yapılan iyiliklerin bir seçim ve duruş olduğunu belirten Türküsev “Kimseye çelme takmıyoruz diye ayağımız yok sanıyorlar. Oysaki biz o ayakları yolumuza doğru yürümek ve dik durmak için kullanıyoruz” dedi.