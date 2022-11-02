Sincanlı hanımlar ve çocuklara sürpriz ziyaret

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan ve AK Parti Sincan Kadın Kolları Başkanı Nigar Koca, ziyaret ettikleri Yenikent Hanımlar Konağı’nda hanımlarla sohbet edip, Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi’nde düzenlenen sonbahar etkinliğine katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan ve AK Parti Sincan Kadın Kolları Başkanı Nigar Koca, Yenikent’te hanımlarla bir araya geldi. Yenikent Hanımlar Konağı’ndaki çalışmalar hakkında bilgi alan ve hanımlarla sohbet eden heyet, ardından Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi’ne geçerek çocuklarla keyifli vakit geçirdiler. Çocuklar dökülen yapraklardan resim çalışması yaparak, mevsimleri öğrendi. Heyet, çocuklarla çalışmaların sergilendiği etkinlik köşesinde hatıra fotoğrafı da çektirdi.