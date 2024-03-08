Sincanlı kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Ankara’nın Sincan Belediyesi ‘Kadın Kadına Aile Sohbetleri’nde gerçekleşen programda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” coşkuyla kutlandı.

Kadın kadına aile sohbetleri kapsamında her ay birbirinden değerli konukları ağırlayan Sincan Belediyesi, bu ay programını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirdi. Sincanlı kadınların, farklı konuklar ve konularla hem bilinçlendiği hem de sosyalleştiği Kadın Kadına Aile Sohbetlerinde hanımlar bu kez de Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencilerinin verdiği konserle doyasıya eğlendi.

Program öncesi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan, konukları selamlayarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Tek tek masaları gezen Başkan Ercan ve eşi Emine Ercan kadınlara çiçek takdim etti.

“Önümüzdeki 5 yıl kadınlarımızın yılı olacak”

Programın açılış konuşmasını yapan Ercan, bir şehrin daha güzel ve yaşanır hale gelmesinde en büyük katkının kadınlara ait olduğunu belirterek, “Kadının elinin değdiği yer güzelleşir. Kadınlar olmadan hiçbir şey düzenli, planlı gitmez. O yüzden sizler bizim başımızın tacısınız, sizler Sincan’ın güzelliğisiniz. Bu önümüzdeki beş yıl kadınlarımızın yılı olacak. Gelecek projelerimizde kadınlara yönelik spor salonlarımızın sayısını artıracak, pilates ve fitness salonları açacağız inşallah. Bu zamana kadar kadın istihdamı için çok çalıştık, çalışmaya büyük bir gayretle devam edeceğiz. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Allah ailenizle, çocuklarınızla sevgi dolu, sağlıklı gelecekler nasip etsin inşallah” dedi.

Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan ise burada yapığı konuşmada, “Aile ve toplum yapısının temel direği kadınlarımızdır. Tarih boyunca kadınlarımız önemli roller üstlenmiştir. Bugün de Sincan’da girişimci kadınlarımızın hikayelerinin bazılarını dinleyeceğiz, onlar elinin emeğini, gözünün nuruyla birleştiren kadınlarımız. Başarılarından dolayı hepsini tebrik ediyorum. Türkiye yüzyılı kadınların yüzyılı olacak diyen sayın Cumhurbaşkanımıza ve kadınlarımıza her daim destek olan Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan’ a da şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından girişimci kadınlara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan tarafından hediyeleri takdim edildi.