Sındırgı'da 10 dönümlük alana konteyner kent kuruluyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD tarafından deprem bölgesinde 10 dönümlük araziye 100 konteyner kuruldu. 50 konteynerin de yolda olduğu belirtilirken, isteyen depremzedelere kira ve taşınma yardımlarından faydalanabileceği belirtildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından devletin tüm kurumları sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremde can kaybı yaşanmazken, dört bina yıkıldı. Yıkılan binalardan üçünün daha önceki depremde ağır hasarlı olduğu ve boşaltıldığı öğrenilirken, deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı’nın Yağcıbedir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde kurulan konteyner kentte kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Tüm depremzedeler taburcu edildi

Vali Ustaoğlu, depremin ardından tüm kurumların hızla harekete geçtiğini belirterek, "Allah’a şükür herhangi bir can kaybımız yok. İlçe merkezimizde dört bina yıkıldı, üçü daha önce ağır hasarlı olarak boşaltılmıştı. Enkazların temizlenmesine bugün itibariyle başladık. Hastanelerimize 26 vatandaşımız başvurdu, şu anda tedavi gören kimse yok, hepsi taburcu edildi" dedi.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Ustaoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da gece boyunca bölgede incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kamu kurumlarının misafirhaneleri, okul pansiyonları açık tutuldu. 82 vatandaşımız bu alanlarda konakladı. Hasar tespit çalışmaları 10 ekip ve 20 personelle devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz 337 vatandaşımızla temas kurdu, sosyal destek sağladı. Kızılay ve STK’larımız da sahada vatandaşlara sıcak çorba, çay ve su ikramında bulundu" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bölgedeki koordinasyonun "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)" çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

100 konteyner deprem bölgesine ulaştı

Depremin ardından hızlı bir şekilde koordine olduklarını kaydeden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Deprem haberini alır almaz bakanımızın talimatıyla Sındırgı’ya intikal ettik. İlçede dört binanın yıkıldığını gördük. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimiz 250 araç ve 507 personelle sahada tespit çalışmalarına başladı. Ankara’dan yola çıkan konteynerlerimiz da bölgeye ulaştı. İlk etapta 100 konteyner kurulumunu başlattık, 50 konteyner daha yolda, hazır bekletiliyor. Gerekirse bu sayıyı artıracağız. 24 saat dolmadan kurulumunu gerçekleştiriyoruz ve bu çalışmamız mesai mefhumu gözetmeksizin gece boyunca devam edecek" şeklinde konuştu.

Konteyner kentin yaklaşık 10 dönümlük bir alana kurulduğunu belirten Pehlivan, "Vatandaşlarımız ister burada geçici barınma alanında konaklayabilecek, isterse AFAD aracılığıyla sağlanan kira veya taşınma yardımlarından faydalanabilecek. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır" diye konuştu.