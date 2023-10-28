Sındırgı'da 100 genç 100. yıl için koştu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet’in 100. Yıl etkinlikleri kapsamında 100 gencin katılımı ile atletizm yarışları gerçekleştirildi.

Kanal boyunda başlayan yarışla Atatürk Stadyumunda sona erdi. Öğrencileri ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay karşıladı. Minik kızlar-erkekler, yıldız kız- erkek, genç kız B, genç erkek B, genç kız ve erkekler A kategorileri olmak üzere 8 kategoride bin 200 metreden 3 bin metreye farklı uzunluklarda yarışlar gerçekleşti.

Gençleri tebrik eden Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay “ Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle yapılan atletizme katıldık. Final müsabakasını gerçekleştirdiğimiz gençlerimizle birlikte çok heyecanlı ve coşkuluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için pazartesi gününden beri ilçemizde çok ummalı çalışmalar var. Çeşitli programlarımız da bulunmakta. Bugün de gençlik ve sporumuzun koordinesinde yapılan atletizm turnuvasına katıldık. Gençler heyecanlılar, bizler de heyecanlıyız. 100. yılımıza yakışır bir 29 Ekim kutlama programı icra etmeye çalışıyoruz. Bütün hafta boyunca aynı coşkuyla, heyecanla ve mutlulukla programlarımızı gerçekleştirdik. Pazar günü de 29 Ekim kutlamalarımızı bununla taçlandıracağız. Cuma günü itibariyle hem belediyemiz hem de kaymakamlığımızın koordinesiyle birçok program gerçekleştireceğiz. Bunun da kurum sayfalarımızdan paylaştık. Tüm vatandaşlarımızı 100. yıl heyecanımıza ortak olması için bekliyoruz. Nice 100 yıllara, mutlulukla, huzurla diye temenni ediyoruz” dedi.

Öğrenci Mehmet Yıldız “Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılıyla koşuya katıldım, gerçekten güzeldi. Gayretli bir koşuydu, gayret ettim. İlk üçe giremedim, ama kendi okulumda 1. oldum. Okulun birincisiyim.” şeklinde konuşurken öğrenci Zeynep Kara "Güzel hissettiriyor buralarda. Arkamda zaten nefesim kesilmişti sonradan. Zaten yaklaşınca hırs gelince zaten koşmaya daha da hızlandım, ama çok zorluydu. 2. olan, ilk üçe girenleri de tebrik ederim" dedi.

Cumhuriyet ortaokulu beden öğretmeni Cüneyt Çelebi “Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Cumhuriyet koşusu gerçekleştirdik. 100 öğrenciyle 8 kategoride ortaokul ve liseler arası koşu müsabakaları yapıldı” dedi.