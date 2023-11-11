Sındırgı'da 2023 fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Gününe Türkiye’nin yeni yüzyılına nefes olacak fidanlar Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de toprakla buluştu.

Cumhuriyet’in 100. Yılında “ Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes “ sloganı ile Kertil Mevkiinde 20 dekarlık alanda 2023 kızılçam fidanı dikiliyor. Sındırgı’da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes” kampanyası çerçevesinde saat 11.11’de Kertil kırsal mahallesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından 20 dekarlık alanda başlatılan ağaçlandırma çalışmaları orman personeli 2 bin 23 fidanı toprakla buluşturacak.

İlk kez bir ağaç dikmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Sındırgı Meslek Yüksekokulu öğrenci Merve Özdemir “ Benim için bir tecrübe oldu. Devamı da inşallah olur. Eğlenceli vakit geçirdik. Okuduğum şehirde dikili bir ağacımın olması beni mutlu etti.” dedi.

İlçe tarım müdürü Kemal Hatırnaz “11 Kasım Milli ağaçlandırma Günü olarak kabul edildi. Her sene geniş katılımla güzel bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Orman işletme müdürlüğümüz tarafından alan daha önce hazırlanmakta ve buraya getirilen fidanlar da katılımcılar tarafından dikilerek toprakla buluşturulmaktadır. Sonrasında ise alan düzenlenerek ormana dönüştürülmektedir.” şeklinde konuştu.

İlçe kaymakamı Didem Dinç Özay ise “ 11 Kasım Milli ağaçlandırma gününde tüm Türkiye’de 2019 yılından beri milli ağaçlandırma yapıyoruz. Herkes kendi yerelinde taşrasında, Türkiye genelinde bu ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Belirli bir bilinç oluşturmak, ormanlarımızı korumak, ormanlarımızı daha sürdürülebilir halde yaşatmak ve geçmişten aldığımız emaneti, gelecek nesillere daha iyi bir şekilde ulaştırmak için, böyle etkinlikler gerçekleştirilmesini çok önemsiyoruz.” dedi.

Sındırgı Orman işletme müdürlüğü personeli tarafından öğrencilerle birlikte fidan dikilerek ağaç dikme ve ormanlar konusunda çeşitli eğitimlerde verildi.

Milli fidan dikme seferberliğine Kaymakam Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkan vekili Atiye Demir, başkan yardımcısı Ç. Çağatay Çavdar, AK Parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla, siyasi parti temsilcileri, protokol mensupları, kurum amirleri, gönüllü gençler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.