Sındırgı'da 23 Nisan coşku ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sındırgı ilçesinde de coşku ile kutlandı. Sındırgı’da bu yıl resmi kutlama töreni Yüreğil kırsal mahallesinde gerçekleşti.

Bütün mahalle halkı kutlama töreninde bir araya geldi. Öğrencilerin birbirinden güzel gösterilerinin yanı sıra çeşitli yarışmalar da gerçekleştirildi. En çok ilgi gören yarışma ise “ Yöresel Dingil Yarışları “ oldu. Program sonrasında tahta arabalarla dingil yarışması gerçekleştirildi.

Program öncesinde Yüreğil İlk ve Orta Okulu öğrencilerinin geri dönüşüm atölyelerinde ürettiği ürünler, yöre halkı tarafından getirilen yöresel yemekler ve ürünler ile birlikte depremzedeler için düzenlendi.

Kutlama programına ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sındırgı Cumhuriyet meydanında ise belediye folklör ekibinin gösterisi ve şişme oyun parkı çocukların ilgisini çekti.

Yüreğil Orta Okulu öğretmeni Bircan Ayyıldız “ Çocuklarımızla birlikte plastikler ve geri dönüşüm ürünleri ile günlük hayatta kullanabileceğimiz ürünler elde ettik. Bu ürünler ve yöre halkının ürünlerini de sergide satarak depremzede ailelerimize bağışlayacağız. Çocuklarımız yaparken çok keyif aldı, eğlendi. Biz de mutlu olduk” dedi.