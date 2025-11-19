Sındırgı'da 52 yıllık evli çift depremde ağır hasar gören evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremlerde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Neslihan ve İsmail Aslan çifti, 52 yıldır yaşadıkları evlerinin yıkılmasını hüzünlü gözlerle izledi. Yaşlı çift, "Devletimiz var olsun, konteyner verdiler. İnşallah evimizi de yaparlar" dedi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim’de meydana gelen depremler sonrası ağır ve orta hasarlı yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. Artçı sarsıntıların sık yaşandığı Mandıra kırsal mahallesinde yapılan incelemelerde 10 Ağustos depremi sonrası 15 bina için, 27 Ekim depremi sonrası ise 12 bina için yıkım kararı vedildi. Metruk ve kullanılmayan yapıların da dâhil edilmesiyle mahallede yıkılacak bina sayısının 30’un üzerine çıkacağı belirtildi. Ekipler alınan karar doğrultusunda iş makineleriyle yıkım çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar evlerinin yıkılışını hüzünlü gözlerle izledi.

"Her gün 27’den fazla artçı sarsıntı yaşıyoruz"

Mahalle Muhtarı Mehmet Koç, Mandıra’nın depremlerin merkez üssü konumunda olduğunu belirterek, günde 27’nin üzerinde artçı deprem meydana geldiğini söyledi. Koç, yaşanan sürekli hareketlilik nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu belirterek, birçok kişinin geceleri araçlarda, çadırlarda veya konteynerlerde sabahladığını ifade etti. Koç, "Devletimiz ve belediyemiz ilk andan beri yanımızda. Konteynerler hemen teslim edildi, gelmeye de devam ediyor. 10 Ağustos depreminde karar çıkan, askı süreci tamamlanan binalarımızda yıkım çalışmaları başladı. İnşallah 27 Ekim’de karar çıkan binalar da en kısa sürede yıkılacak" dedi.

52 yıllık yuvalarının yıkılışını gözyaşları ile izlediler

Mahallede en duygusal anlardan biri ise 52 yıldır aynı evde yaşayan çiftin evinin yıkımı oldu. Ömürlerini geçirdikleri evlerinin moloz yığınına dönüşmesini gözyaşlarıyla izleyen Neslihan ve İsmail Aslan çifti, "Allah’tan gelene diyecek bir şeyimiz yok. Devletimiz var olsun. Bize hemen konteynerimizi verdiler. İnşallah evimiz de yeniden yapılır" dedi.

İki çocuğunu da yıkılan evinde büyüttüğünü belirten Neslihan Koç, "Yatakları, yorganları her bişeyleri burada seriliydi. Geldiklerinde burada kalıyorlardı. Zor. Acı hissedilmez mi. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

İlçede yıkım kararlarının uygulanmaya devam ettiği, vatandaşların güvenli barınma ihtiyacı için konteyner sevkiyatının sürdüğü belirtildi.