Sındırgı'da binlerce vatandaş Togg için buluştu

Türkiye’nin milli gururu Togg Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde binlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın kullandığı AK Parti İlçe başkanı Mehmet Cemil Atla’nın da içerisinde bulunduğu Togg, Mustafa Kemal caddesinden Cumhuriyet Meydanı’na getirildi. Vatandaşlar ellerindeki meşaleler ve Türk bayrakları ile ’Gemlik’ rengindeki akıllı cihazı karşılayarak bir süre eşlik etti. Cadde boyunda Togg’u görmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar papatyalarla karşıladı. Aracı yakından inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çekip öz çekim yaptı.

Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir Büyükşehir belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a Togg heyecanını yaşattıkları için teşekkür etti. Başkan Yavaş, "Yerli otomobile o kadar hasret kalmışız ki 60 yılın rüyası Sındırgı sokaklarında bayram havasıyla herkesin hizmetinde. Hayırlı olsun, hoş geldin Togg. Teşekkürler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu memlekette dün devrim adıyla araba yapılmıştı. Birileri benzini yok diye o arabayı yok ettir. 60 yıl geçti, 60 yıl sonra bir lider çıktı. ’Yapacağız bu arabayı’ dedi. Birileri hayır yaptırmayız dedi. Yok, öyle bir fabrika dediler, daha ilerisi İtalya’dan geliyor bu arabalar dediler. Ama İtalya’nın Gemlik ilçesinden gelen Togg burada. Gemlik Bursa’nın mı? İtalya’nın mı?“ dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, “Türkiye 100 yılını kazanımlarımızla, Toog’umuzla, bor karbürümüzle, teknofest gençliğimizle, savunma sanayimizle heybemiz dolu bir şekilde inşallah güçlü bir şekilde inşa ediyoruz. Türkiye’nin otomobili Togg, 60 yıllık rüyamız Togg bugün Sındırgı’da. Türkiye yüzyılına heybemiz dolu giriyoruz. Daha güzel yarınlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam” şeklinde konuştu.

Sındırgı’nın 3 bin yıllık kültürü Yağcıbedir halılarından oluşan araba koltuk takımı ise Togg’a konuldu. Başkan Yavaş “Bizim sevdamız hasretimiz, bu halılara işlenirdi, şimdi de Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin 60 yıllık sevdasını Togg’a işledi. Yağcıbedir Togg’a çok yakıştı“ dedi.