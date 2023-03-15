Sındırgı'da çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Sındırgı ilçesi Rızaiye mahallesinde Mehmet Ali Uysal’a ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde duran olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Çevrede dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve Sındırgı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen kerpiç ev tamamen yandı. Yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İlçe merkezini duman kaplaması vatandaşları tedirgin etse de can kaybının yaşanmaması ve çevre evlere sıçramadan söndürülmesi teselli edici oldu. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ‘da yangın alanında ekiplerden bilgi aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği evde çıkan yangının sebebi araştırılıyor.