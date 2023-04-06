Sındırgı'da çıkan yangında dört ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Kozlu kırsal mahallesinde çıkan yangında dört ev kullanılamaz hale geldi.

Gece henüz bilinmeyen bir sebeple Günay Gözdağ’a ait evde çıkan yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan evlere de sıçrayarak büyüdü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen, evlerin içerisinde yanıcı birçok eşyanın bulunması, odun istifleri, plastik tavanlar yangının büyümesine sebep oldu. Hızlı müdahale ile bir facianın önüne geçildi. Mahalle halkı da söndürme çalışmalarında ekiplere yardımcı oldu.

Evlerde bulunan dört kişi yangın büyümeden tahliye edildi. Özel şirket tarafından mahallenin elektrikleri kesilirken, Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Etraftaki evlere sıçramaması adına yangın koridoru oluşturularak, bazı alanlarda yıkım gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye ekiplerine ait 4 itfaiye, 1 su tankeri, 1 acil müdahale aracının yanı sıra Bigadiç ve Altıeylül’den birer itfaiye aracı, Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 acil müdahale aracı, Sındırgı Belediyesine ait 1 su tankeri, 2 kepçe, BASKİ’ye ait 1 su tankeri, 1 kepçe yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı. Bitişik dört evin kullanılmaz hale geldiği yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları, belediye personeli de yangın söndürme çalışmalarında olay yerinde yer aldı.

Yangında Mehmet Dalkılıç, Mehmet Gözdağ, Günay Gözdağ, Ramazan Gözdağ’a ait evlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Soğutma ve yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Can kaybının yaşanmamasının teselli edici olduğunu belirten Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş açıklamasında tüm ekiplerin seferber olduğunu ve yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını söyledi. Yangından etkilenen evler ve aileler için de gerekli tüm yardımların yapılacağı belirtildi.

Yangın bölgesinin 50 metre yakınındaki leylek yuvasındaki leyleklerin de yuvadan ayrılmaması dikkat çekti.